Байлсма возглавит «Сиэтл». Он два сезона тренировал фарм-клуб «Кракена» в АХЛ

«Кракен» определился с новым главным тренером – на этот пост клуб выбрал Дэна Байлсму. На должности Байлсма заменит Дэйва Хэкстола, который был уволен из «Сиэтла» по итогам сезона, в котором команда не вышла в плей-офф.