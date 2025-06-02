Рязанский священник Лука Степанов рассказал, куда попадают неверующие после смерти

Священнослужитель продолжает отвечать на вопросы подписчиков своего канала.Известный рязанский священник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать на вопросы подписчиков в своём telegram-канале.
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