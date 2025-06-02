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Рязанский священник Лука Степанов рассказал, куда попадают неверующие после смерти

Рязанский священник Лука Степанов рассказал, куда попадают неверующие после смерти

Священнослужитель продолжает отвечать на вопросы подписчиков своего канала.Известный рязанский священник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать на вопросы подписчиков в своём telegram-канале.

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