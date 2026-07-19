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Проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив продолжается – профессор Райт

Проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив продолжается – профессор Райт

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив осуществляется вопреки возобновлению конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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