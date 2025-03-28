Электрический седан Roewe D6 приготовился к дебюту[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Подконтрольная концерну SAIC марка Roewe расширяет гамму электрифицированных автомобилей, и особое внимание уделила седанам.
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