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Царьград

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В Ленобласти месяц ищут 77-летнюю Нину Бардун: нужны волонтёры

В Ленобласти месяц ищут 77-летнюю Нину Бардун: нужны волонтёры

77-летняя Нина Бардун ушла из своего дома в СНТ «Волна» 31 августа, и за прошедший месяц волонтёрам с беспилотником не удалось её найти.

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