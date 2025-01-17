Миссия Великобритании в ООН пригласила выступить на неформальное заседание Совбеза боевика из нацбата «Азов»* Валерия Горишнего, который оказался поклонником эсэсовской дивизии «Мертвая голова», казнившей во время Второй мировой войны под сотню британских пленных, рассказал первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.