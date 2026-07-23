Кибангала осудил продление отстранения русских легкоатлетов

Президент Федерации лёгкой атлетики ДРК Бьянвеню Матенда Кибангала заявил, что продолжение отстранения русских легкоатлетов World Athletics негативно сказывается на соревнованиях, вызывая потерю интереса к спорту как в России, так и за её пределами.