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Царьград

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Кибангала осудил продление отстранения русских легкоатлетов

Кибангала осудил продление отстранения русских легкоатлетов

Президент Федерации лёгкой атлетики ДРК Бьянвеню Матенда Кибангала заявил, что продолжение отстранения русских легкоатлетов World Athletics негативно сказывается на соревнованиях, вызывая потерю интереса к спорту как в России, так и за её пределами.

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