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«Биологический мусор»... Почему всем наплевать на погибших в терактах россиян

«Биологический мусор»... Почему всем наплевать на погибших в терактах россиян

Последние дни у меня появилось давно забытое и оттого странное чувство. Как будто я где-то в тылу врага, свои далеко, и всё зависит лично от меня и моих товарищей.

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Комментарии
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S
Serg
Да просто потому, что ЧЛЕНЫ, а не люди, а по русски, грубо- х.и.
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12 час.
ЯО
Яна Орлова
Пора отправить всех депутатов, и их сыновей, внуков и прочих родственников муж. пола на СВО, в штурмовые отряды! Может тогда что-то изменится!?
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21 мин.
Владимир Алтайцев
Для подрыва мостов использовалась американская взрывчатка C-4 (Composition C-4)! &quot;И дроны  из Китая.А  ракеты  из  США  работают на  редкоземельных  металлах, которые  Китай  тысячами тонн продаёт  США.Вот почему  США  пошли  на снижение пошлин  с Китая, когда  т от отказался им поставлять редкозёмы.
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16 мин.
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