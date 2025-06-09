Последние дни у меня появилось давно забытое и оттого странное чувство. Как будто я где-то в тылу врага, свои далеко, и всё зависит лично от меня и моих товарищей.
«Биологический мусор»... Почему всем наплевать на погибших в терактах россиян
Комментарии
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S
Serg
Да просто потому, что ЧЛЕНЫ, а не люди, а по русски, грубо- х.и.
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12 час.
ЯО
Яна Орлова
Пора отправить всех депутатов, и их сыновей, внуков и прочих родственников муж. пола на СВО, в штурмовые отряды! Может тогда что-то изменится!?
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21 мин.
Владимир Алтайцев
Для подрыва мостов использовалась американская взрывчатка C-4 (Composition C-4)! "И дроны из Китая.А ракеты из США работают на редкоземельных металлах, которые Китай тысячами тонн продаёт США.Вот почему США пошли на снижение пошлин с Китая, когда т от отказался им поставлять редкозёмы.
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16 мин.
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