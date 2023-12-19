Как продать Украину России

Natalija Osminina

Наконец-то первая умная статья с прогнозами на будущее!!! Естественно, уничтожением за зиму всей украинской энергоинфраструктуры необходимо заставить украинцев дислоцироваться в Европу. Во-первых, они наконец-то осуществят свою мечту. Во-вторых, спасутся от могилизации, в-третьих освободят украинскую землю от населения для её последующего освобождения. Естественно, и "Киев и Днепропетровск тоже очистятся от недружественных местных". И от дружественных тоже. И не только Киев и Днепропетровск, но и все города, в которых будет невозможно жить без электричества , воды и тепла. Что касается начала СВО, то, естественно, руководство РФ рассчитывало на смену политической власти в Киеве. Не получилось блицкригом, не вышло и после Стамбула. Видимо, в Украины был единственный вариант-стать безлюдной.