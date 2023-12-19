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Как продать Украину России

Как продать Украину России

Периодически звучат идеи о том, что США будут пытаться “продать” Украину России в обмен на какие-то уступки.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Наконец-то первая умная статья с прогнозами на будущее!!! Естественно,  уничтожением за зиму всей украинской энергоинфраструктуры необходимо заставить украинцев дислоцироваться в Европу. Во-первых, они наконец-то осуществят свою мечту. Во-вторых,  спасутся от могилизации, в-третьих освободят украинскую землю  от населения для её последующего освобождения.  Естественно, и &quot;Киев и Днепропетровск тоже очистятся от недружественных местных&quot;. И от дружественных тоже. И не только Киев и Днепропетровск, но и все города, в которых будет невозможно жить без электричества , воды и тепла. Что касается  начала СВО, то, естественно,  руководство РФ  рассчитывало на смену политической власти в Киеве. Не получилось блицкригом, не вышло и после Стамбула. Видимо, в Украины был единственный вариант-стать безлюдной.
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18 час.
а
айрат
На бывшей &quot;украине&quot; не должно остаться ни одного живого оккупанта, жидохохла всем на историческую родину!Должно быть полное освобождение Киевской Руси от жидохохляцкой оккупации! До гнилой польской границы!
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15 час.

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