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Спички - не игрушка

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Росатом построит в Узбекистане сразу 6 реакторов для стабилизации энергосистемы страны. Подписан контракт

Росатом построит в Узбекистане сразу 6 реакторов для стабилизации энергосистемы страны. Подписан контракт

Росатом, ведущая российская компания в области атомной энергетики, подписала контракт с Ташкентом на строительство 6 ядерных реакторов взамен 2 энергоблоков ВВЭР-1200, которые Узбекистан рассматривал ранее.

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