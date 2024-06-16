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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко стал автором единственной шайбы «Флориды» в 4-м матче финала. У него 5+4 в 21 игре в этом плей-офф

Тарасенко стал автором единственной шайбы «Флориды» в 4-м матче финала. У него 5+4 в 21 игре в этом плей-офф

Форвард «Флориды» отличился в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3-1).  В активе 32-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 матче в текущем плей-офф при полезности «+5».

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