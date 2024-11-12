Президент Германии утвердил график проведения новых выборов в бундестаг

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил график проведения новых выборов в бундестаг, составленный правящими партиями и парламентской группой ХДС/ХСС, 12 ноября передает служба новостей немецкого телеканала ARD Tagesschau.
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