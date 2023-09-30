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В Сенате США предложили не помогать Киеву, чтобы избежать шатдауна

В Сенате США предложили не помогать Киеву, чтобы избежать шатдауна

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Спикер Палаты представителей США и представитель Республиканской партии Кевин Маккарти призвал сенаторов исключить деньги на помощь киевскому режиму из законопроекта о временных расходах.

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