В Сенате США предложили не помогать Киеву, чтобы избежать шатдауна

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Спикер Палаты представителей США и представитель Республиканской партии Кевин Маккарти призвал сенаторов исключить деньги на помощь киевскому режиму из законопроекта о временных расходах.
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