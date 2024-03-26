За владельца "Крокуса" Агаларова взялись всерьез. Оказалось КСХ не был введен в эксплуатацию. Дело пахнет серьезной статьей.

Сегодня 1K прочитали Вчера Владимир Путин провел совещание с главами силовых ведомств, социального блока, руководителями Москвы и Подмосковья, на которых обсуждались меры, принимаемые после совершенного теракта в "Крокусе".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии