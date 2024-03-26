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За владельца "Крокуса" Агаларова взялись всерьез. Оказалось КСХ не был введен в эксплуатацию. Дело пахнет серьезной статьей.

За владельца "Крокуса" Агаларова взялись всерьез. Оказалось КСХ не был введен в эксплуатацию. Дело пахнет серьезной статьей.

 Сегодня 1K прочитали Вчера Владимир Путин провел совещание с главами силовых ведомств, социального блока, руководителями Москвы и Подмосковья, на которых обсуждались меры, принимаемые после совершенного теракта в "Крокусе".

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