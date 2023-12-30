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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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20 минут игрового процесса из Granblue Fantasy: Relink на PS5. Игра ушла на золото До релиз...

20 минут игрового процесса из Granblue Fantasy: Relink на PS5. Игра ушла на золото До релиз...

20 минут игрового процесса из Granblue Fantasy: Relink на PS5. Игра ушла на золотоДо релиза на консолях Playstation и ПК осталось чуть больше месяца, поэтому для Granblue Fantasy: Relink все чаще появляются новые геймплейные кадры, и последний ролик от Famitsu приятно удивил.

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