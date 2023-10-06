Как это снято — «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

В уже далеком 1998 году Терри Гиллиам отправил своих зрителей в психоделический трип в город греха. Разбираем, как воссоздавался на экране мрачный наркотический опыт Хантера Томпсона: «гонзо-режиссура», широкоугольная оптика, одноглазый оператор и японский Джимми Хендрикс .
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