Они в полтора раза дешевле импортных и уже успешно опробованы в перинатальных центрах Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» выпустил первые 10 аппаратов ИВЛ для новорожденных «Неолайн-1».
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