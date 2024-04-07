Серджи Роберто может провести 15-й сезон в «Барсе». Переговоры о продлении контракта начнутся в ближайшие недели

Как сообщает Mundo Deportivo, после рекомендации, которую Хави дал публично, а также после обсуждений внутри клуба, «Барса» проинформировала игрока о намерении провести переговоры о продлении его контракта.
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