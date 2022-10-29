Российская гимнастка завершила карьеру из-за исключения из сборной Латвии

Российская гимнастка Елизавета Полстяная завершила карьеру из-за исключения из сборной Латвии. Спортсменка заявила, что хотела готовиться к отбору на Олимпийские игра 2024 года в Париже, однако ее планы рухнули из-за решения латвийской федерации.