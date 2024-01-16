20+ фото с чужой работы, на которые смотришь и думаешь: «Ну надо же, как бывает!»

Люди проводят на работе много времени, и это сильно влияет на их отношение к жизни и окружающим. Одно дело — часами стоять у горячей плиты, другое — смотреть на мир с высоты башенного крана, третье — все время быть в дороге.
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