Столицу недружественной России страны засыпало небывалым снегом: есть погибшие

Четыре человека погибли, авиарейсы отменены из-за сильного снегопада в Сеуле. На столицу Южной Кореи обрушился один из самых сильных снегопадов за последнее столетие, из-за опасных условий на транспорте возникли проблемы.
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