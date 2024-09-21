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Коньков о «Динамо»: «Два звена решали вопросы, сейчас этого нет. Не помню, чтобы при Кудашове команда столько пропускала. Нужно помогать вратарям»

Команда набрала 4 очка в 7 матчах и находится на 10-м месте в Западной конференции. В последнем матче москвичи уступили «Адмиралу» (1:4).

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