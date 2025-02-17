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В Ростовской области задержали замгубернатора и министра сельского хозяйства Рачаловского

В Ростовской области задержали замгубернатора и министра сельского хозяйства Рачаловского

Его подозревают в превышении должностных полномочийЗаместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского (он же занимает должность министра сельского хозяйства и продовольствия) задержали и доставили на допрос.

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