В Ростовской области задержали замгубернатора и министра сельского хозяйства Рачаловского

Его подозревают в превышении должностных полномочийЗаместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского (он же занимает должность министра сельского хозяйства и продовольствия) задержали и доставили на допрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии