В Смоленске стартовал конкурс цифрового плаката «Гагарин»

Участникам предлагают создать тематическую анимацию для уличного видеоэкрана. 9 марта Смоленщина и весь мир будут праздновать 90-летие со дня первого космонавта планеты, нашего земляка, Юрия Алексеевича Гагарина.
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