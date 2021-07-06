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Младенович на «Уимблдоне» оштрафовали за то, что ее родственник накричал на работников турнира

Стало известно, за что Кристина Младенович получила самый крупный штраф «Уимблдона»-2021 – $7500. Сообщается, что причиной стал инцидент за пределами корта после того, как Младенович и Тимеа Бабош разгромно проиграли в первом круге в паре.

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