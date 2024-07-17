Ветераны-легкоатлеты Поморья вошли в лидеры чемпионата России

В Москве прошёл чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Команду Архангельской области представляли легкоатлеты из Архангельска, Северодвинска, Онеги, Котласа, Коряжмы и Виноградовского округа.
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