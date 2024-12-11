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Врачи рассказали, какие ошибки питания приводят к детскому ожирению

Врачи рассказали, какие ошибки питания приводят к детскому ожирению

Что мы делаем неправильно и как кормить детей, чтобы сберечь их здоровье фото: Getty ImagesСогласно последним данным, более 6% российских детей страдают ожирением, в среднем, более чем у 20% есть лишний вес, — такую статистику озвучила директор Российской детской клинической больницы, главный внештатный специалист детский эндокринолог Москвы и ЦФО Минздрава России Елена Петряйкина.

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