Редик собирал игроков «Лейкерс» на ужин в Беверли-Хиллз. Он сказал, что визитной карточкой команды должна стать «эффективность»

Перед тем, как во вторник «озерники» открыли тренировочный лагерь первым занятием после отпуска, новый главный тренер собрал баскетболистов на ужин в Беверли-Хиллз, чтобы обсудить с ними идентичность, которую хочет создать.
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