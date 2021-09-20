Модель Эмили Ратаковски проигнорировала Гусейна Гасанова в прямом эфире инстаграма. Фанаты не помогли

Блогер из России Гусейн Гасанов в очередной раз попытался и не смог привлечь внимание американской модели и актрисы Эмили Ратаковски во время прямого эфира в инстаграме.
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