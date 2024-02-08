Совещание по использованию дронов при патрулировании лесного фонда прошло в Ногинске

Автоматизировать патрулирование лесничеств с помощью дронов планируют в Подмосковье. Этот вопрос обсудили на совещании в Ногинске с заместителем председателя правительства Московской области — министром сельского хозяйства и продовольствия Владиславом Мурашовым.