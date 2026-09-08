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Культурология.рф

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История и археология: Как сложились судьбы детей Василия Сталина: «Меня миновала судьба царского ребенка»

История и археология: Как сложились судьбы детей Василия Сталина: «Меня миновала судьба царского ребенка»

Младший сын Иосифа Сталина остался в истории как фигура неоднозначная и весьма противоречивая. Дерзкий и неуправляемый хулиган, плохо учившийся в школе - и талантливый, храбрый летчик, проявивший себя как умелый боевой командир.

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