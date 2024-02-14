В ответ на вопрос о возвращении Аллы Пугачевой в Россию, Екатерина Шаврина поделилась своим мнением. По словам 81-летней исполнительницы, Примадонна никогда не уезжала из страны.
Певица Шаврина высказалась о возвращении Пугачевой в Россию
Комментарии
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Александр Ткаченко
Это говно как бумеранг сколько не выбрасывай......
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19 час.
Владимир Ушкал
Об этой свинье жидовской ещё тараторить? ХВАТИТ ОБ ЭТОЙ Подлости говорить! Оно кто из великих? ЭТО ЖЕ СВИНЬЯ ХРЮКАЮЩАЯ ПО МОЛОДЫМ ПАЦАНАМ! шаврина мне нравилась а теперь понял что оно продаст Россию за жидов! Посмотри как убивают Палистинцев! Они все как не то яху, не то с маху!
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19 час.
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