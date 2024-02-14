Певица Шаврина высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

Владимир Ушкал

Об этой свинье жидовской ещё тараторить? ХВАТИТ ОБ ЭТОЙ Подлости говорить! Оно кто из великих? ЭТО ЖЕ СВИНЬЯ ХРЮКАЮЩАЯ ПО МОЛОДЫМ ПАЦАНАМ! шаврина мне нравилась а теперь понял что оно продаст Россию за жидов! Посмотри как убивают Палистинцев! Они все как не то яху, не то с маху!