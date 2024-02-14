Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    чумится Путин как обычно, по-своемуПутин: Для РФ луч...
  • АндрейБорков
    Правильно, что этот полковник БЫВШИЙ! По этому и БЫВШИЙ, что или идиот или не компетентен в принципе. Может он картин...Полковник СБУ Ста...
  • Андрей nirVAna
    УКРАИНА КАК ФУНКЦИЯ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ КАК К ГИБРАЛТАРУ ТАК И К ИНДИИ ,!!!AC: Интервью Пути...

Певица Шаврина высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

Певица Шаврина высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

В ответ на вопрос о возвращении Аллы Пугачевой в Россию, Екатерина Шаврина поделилась своим мнением. По словам 81-летней исполнительницы, Примадонна никогда не уезжала из страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
Это говно как бумеранг сколько не выбрасывай......
Ответить
19 час.
Владимир Ушкал
Об этой свинье жидовской ещё тараторить? ХВАТИТ ОБ ЭТОЙ Подлости говорить! Оно кто из великих? ЭТО ЖЕ СВИНЬЯ ХРЮКАЮЩАЯ ПО МОЛОДЫМ ПАЦАНАМ! шаврина мне нравилась а теперь понял что оно продаст Россию за жидов! Посмотри как убивают Палистинцев! Они все как не то яху, не то с маху!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх