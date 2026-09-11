Самараның «Яктылык» татар мәктәбендә туган телгә багышланган һәйкәл ачылды

8 сентябрьдә Самара шәһәр округының «Яктылык» татар мәктәбендә Россия халыклары телләре көнен бәйрәм итү кысаларында туган телгә багышланган символик һәйкәл ачылды.
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