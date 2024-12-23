В Раде раскрыли, как Трамп может покончить с конфликтом на Украине ровно за сутки

Избранный президент США Дональд Трамп может закончить украинский конфликт за сутки, если запретит ей использовать западное оружие, остановит финансовую поддержку и наложит санкции на руководство страны, заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене.
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