В Раде раскрыли, как Трамп может покончить с конфликтом на Украине ровно за сутки

Андрей Шишинов

Можно сделать ещё проще. Вызвать к себе одномоментно зелибобу, ермачка, буданчика и ещё пару умеровых. Арестовать их и под угрозой передачи на территорию России принудить к подписанию полной и безоговорочной капитуляции.