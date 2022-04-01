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В России за сутки выявили 19 164 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 19 164 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 19 164 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу, 1 апреля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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