В России за сутки выявили 19 164 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 19 164 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу, 1 апреля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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