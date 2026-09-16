Мишлинги: какие евреи официально служили в Вермахте

Эрнест Хемингуэй как-то сказал, что может написать удивительный рассказ из шести слов. Но есть вариант короче и ещё удивительнее: офицер СС, еврей.
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