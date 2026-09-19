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Регионы России

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В Москве ожидается тёплая и преимущественно сухая погода на выходных

В Москве ожидается тёплая и преимущественно сухая погода на выходных

19 сентября в Москве ожидается тёплая погода с максимальной температурой днем до 20 градусов, по области — до 21 градуса.

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