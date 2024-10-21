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Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".

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