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Зеленский начал беспрецедентные репрессии неугодных, чтобы отбелиться перед США

Зеленский начал беспрецедентные репрессии неугодных, чтобы отбелиться перед США

Таким образом украинский лидер борется с коррупцией.Президент Украины Владимир Зеленский начал проводить репрессии в отношении олигархов, политиков и чиновников, чтобы показать США и их союзникам, что они не напрасно финансируют киевский режим.

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