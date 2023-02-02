Таким образом украинский лидер борется с коррупцией.Президент Украины Владимир Зеленский начал проводить репрессии в отношении олигархов, политиков и чиновников, чтобы показать США и их союзникам, что они не напрасно финансируют киевский режим.
Таким образом украинский лидер борется с коррупцией.Президент Украины Владимир Зеленский начал проводить репрессии в отношении олигархов, политиков и чиновников, чтобы показать США и их союзникам, что они не напрасно финансируют киевский режим.
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