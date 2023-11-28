Реальный срок сдачи платного моста с развязками в Новосибирске назвали в группе «ВИС»

Кольцо Ада вмешалось в сроки строительства платного моста в Новосибирске. Как заявляют мостостроители, возведение тоннеля под Транссибом в районе левобережной развязки сейчас фактически законсервировано из-за ошибок в проектировании.
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