Американские рынки немного просели во вторник

Американские фондовые индексы завершили вторник незначительным снижением. Инвесторы с осторожностью оценивали последние финансовые отчеты компаний, беспокоясь о возможном замедлении прогресса снижения процентной ставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии