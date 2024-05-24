Генерал Попов обвиняется в мошенничестве

Александр Раевский

А что фронтовые генералы, во время боевых действий, еще и отвечают и за расхлдование материалов для строительства оборонительных сооружений??? Как то не стыкуется! Этим же должны заниматься саперы и военные строители, а не генералы управоябщие боевыми действиями!!! Бред какой то!!!