Бывшему кoмандующему 58-й армией генералу Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве. Инкриминируемые факты Попов не признает, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Буйновского.
Генерал Попов обвиняется в мошенничестве
Комментарии
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Александр Раевский
А что фронтовые генералы, во время боевых действий, еще и отвечают и за расхлдование материалов для строительства оборонительных сооружений??? Как то не стыкуется! Этим же должны заниматься саперы и военные строители, а не генералы управоябщие боевыми действиями!!! Бред какой то!!!
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