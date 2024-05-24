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Генерал Попов обвиняется в мошенничестве

Генерал Попов обвиняется в мошенничестве

Бывшему кoмандующему 58-й армией генералу Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве. Инкриминируемые факты Попов не признает, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Буйновского.

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Комментарии
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Александр Раевский
А что фронтовые генералы, во время боевых действий, еще и отвечают и за расхлдование материалов для строительства оборонительных сооружений??? Как то не стыкуется! Этим же должны заниматься саперы и военные строители, а не генералы управоябщие боевыми действиями!!!  Бред какой то!!!
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