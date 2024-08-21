Скопировали точь-в-точь: Кудрявцева тоже попала в лапы мошенников

Ведущая только на минутку потеряла бдительность — и тут же лишилась денег. Лера Кудрявцева соцсетиОхватившая страну эпидемия мошеннических действий, в результате которых россияне лишаются денег и квартир, пугает своей масштабностью.
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