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Скопировали точь-в-точь: Кудрявцева тоже попала в лапы мошенников

Скопировали точь-в-точь: Кудрявцева тоже попала в лапы мошенников

Ведущая только на минутку потеряла бдительность — и тут же лишилась денег. Лера Кудрявцева соцсетиОхватившая страну эпидемия мошеннических действий, в результате которых россияне лишаются денег и квартир, пугает своей масштабностью.

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