В Санкт-Петербурге на время проведения ПМЭФ будет запрещено передвижение на личном автотранспорте

Власти Санкт-Петербурга приняли решение временно запретить использование средств индивидуальной передвижения в шести районах города на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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