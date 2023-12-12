На Южном Урале существенно сократили количество междугородных автобусных рейсов

В Челябинской области существенно сократили количество междугородных автобусных рейсов. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз с минимальной температурой -40° и ниже) много рейсов в разных направлениях 12 декабря были отменены», – сообщили в Службе организации пассажирских перевозок.