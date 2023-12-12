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На Южном Урале существенно сократили количество междугородных автобусных рейсов

На Южном Урале существенно сократили количество междугородных автобусных рейсов

В Челябинской области существенно сократили количество междугородных автобусных рейсов. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз с минимальной температурой -40° и ниже) много рейсов в разных направлениях 12 декабря были отменены», – сообщили в Службе организации пассажирских перевозок.

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