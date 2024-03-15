Акции «РУСАЛа» снижались более чем на 2% на старте торгов

Российский рынок открыл торги в пятницу, 15 марта, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,1%, до 3293,6 пункта, индекс РТС - на 0,12%, до 1131,71 пункта.