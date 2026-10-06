Рыночная ипотека под 20% недоступна большинству семей России

Ежемесячный платеж по ипотеке под 20% на 30 лет в Курской области достигает 130 тысяч рублей, для комфортного обслуживания кредита нужен доход около 280 тысяч.
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