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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ортега бесплатно перешел в «Олимпиакос». Экс-вратарь «Ман Сити» покинул «Ноттингем Форест» спустя полгода

«Олимпиакос» бесплатно подписал экс-голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортегу. Футболист покинул « Ноттингем Форест », за который выступал с февраля 2026 года.

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