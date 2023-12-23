Неудача демократов: Верховный суд США отказался «ускорить» дело Трампа до выборов

Отчаявшись согнать с президентской дистанции кандидата от республиканцев Дональда Трампа с помощью СМИ и скандалов, выворачивания закона, демократы решили избавиться от непобедимого для них конкурента с помощью незаконного и аморального запрета на участие в выборах.