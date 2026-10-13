«Я просто заглянула»: как одна фраза свекрови разрушила 3 года моего терпения

Ручка входной двери медленно повернулась. Я стояла посреди спальни в одном халате, с мокрыми после душа волосами, и смотрела, как в мою личную крепость входит свекровь.
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